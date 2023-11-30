сегодня
30 ноября, 18:23
пробки
8/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 88.88 | eur 97.65
сегодня
30 ноября, 18:23
пробки
8/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 88.88 | eur 97.65
сегодня 17:10
общество

В Новосибирске завершают подготовку документов для «Спортивной»

Фото: Густаво Зырянов

Работа по получению экспертизы ведется в активной фазе.

В Новосибирске завершается подготовка документов для передачи в работу станции метро «Спортивная» на Ленинской линии метрополитена между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

По словам мэра города Анатолия Локтя, дата открытия станции на данный момент остается неизвестной. На пресс-конференции он отметил, что работа по получению экспертизы находится в активной фазе и приближается к завершению.

Мэр надеется, что вопрос экспертизы решат в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обязательства «СпецТрансСтроя» по ремонту Октябрьского моста сохраняются.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в