В Новосибирске завершают подготовку документов для «Спортивной»

Работа по получению экспертизы ведется в активной фазе.

В Новосибирске завершается подготовка документов для передачи в работу станции метро «Спортивная» на Ленинской линии метрополитена между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

По словам мэра города Анатолия Локтя, дата открытия станции на данный момент остается неизвестной. На пресс-конференции он отметил, что работа по получению экспертизы находится в активной фазе и приближается к завершению.

Мэр надеется, что вопрос экспертизы решат в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обязательства «СпецТрансСтроя» по ремонту Октябрьского моста сохраняются.