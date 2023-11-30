В Новосибирской области новый пост выявил более 130 нарушений нагрузки

Он расположен в Купинском районе.

Под Новосибирском новый пост весогабаритного контроля за месяц зафиксировал более 130 нарушений нагрузки. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Пост находится в Купинском районе. Он начал работу в этом году. В нем находится специальная техника, которая самостоятельно фиксирует нарушения.

По нагрузке по осям максимальное нарушение составило 68,23%. По общей массе — 48,95%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, почему перекрыли улицу Мичуринав Новосибирске.