В Новосибирской области новый пост выявил более 130 нарушений нагрузки

Он расположен в Купинском районе.
Под Новосибирском новый пост весогабаритного контроля за месяц зафиксировал более 130 нарушений нагрузки. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Пост находится в Купинском районе. Он начал работу в этом году. В нем находится специальная техника, которая самостоятельно фиксирует нарушения.
По нагрузке по осям максимальное нарушение составило 68,23%. По общей массе — 48,95%.
Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, почему перекрыли улицу Мичуринав Новосибирске.