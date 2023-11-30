В Новосибирской области заметили лунное гало

Жители Бердска Новосибирской области заметили необычное явление на небе.

В Telegram-канале “ACT-54” опубликовали снимки лунного гало, которое успели заснять жители Бердска Новосибирской области.

В посте было отмечено, что оптический эффект вызван преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы — по этой причине и появилось кольцо вокруг луны.

Также отметим, что лунное гало — это метеорологический феномен, который проявляется в виде кольцевого или окружающего луны свечения или светового круга.

Ранее Сиб.фм сообщал, что астрофотограф Алексей Поляков сделал удивительные снимки туманности Ориона.