Врач Кабанов рассказал о давно забытых способах сэкономить на новогоднем столе

Специалист рекомендует отказаться от мяса и алкоголя.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что сэкономить на новогодних празднованиях можно, если исключить некоторые продукты с праздничного стола. Так, по словам специалиста, нужно отказаться от алкоголя. Дело в том, что хороший напиток стоит дорого, а дешевый может серьезно навредить.

Кроме того, Кабанов рекомендует отказаться от мясных нарезок и колбас. Такие продукты бьют не только по кошельку, но и по сердечно-сосудистой системе. Также эксперт посоветовал сократить порции икры, которая тоже считается дорогим продуктом.

Вместо этого медик рекомендует выбрать в качестве основного блюд рыбу семейства лососевых. Она является ценным источником ненасыщенных жиров и омега-кислот, резюмировал он.

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