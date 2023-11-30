Второе место в СФО по объёму просроченных кредитов заняла Новосибирская область

В Новосибирской области жители просрочили выплату кредитов на 23 миллиардов рублей.

Издание «РБК Новосибирск» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой Консультант» по данным Росстата и Банка России сообщило о том, что Новосибирская область заняла второе место в СФО по объёму просроченных кредитов — долг превысил 23 миллиарда рублей.

Основной причиной роста просрочки обычно является снижение уровня доходов населения.

В среднем каждый житель региона задолжал банкам около 15 тысяч рублей — это 26% от средней заработной платы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске мэрия возьмет кредит на погашение долговых обязательств.