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общество

Второе место в СФО по объёму просроченных кредитов заняла Новосибирская область

Фото: freepik

В Новосибирской области жители просрочили выплату кредитов на 23 миллиардов рублей.

Издание «РБК Новосибирск» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой Консультант» по данным Росстата и Банка России сообщило о том, что Новосибирская область заняла второе место в СФО по объёму просроченных кредитов — долг превысил 23 миллиарда рублей.

Основной причиной роста просрочки обычно является снижение уровня доходов населения.

В среднем каждый житель региона задолжал банкам около 15 тысяч рублей — это 26% от средней заработной платы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске мэрия возьмет кредит на погашение долговых обязательств.

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Валерия Митрохина
Журналист

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