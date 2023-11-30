Житель Забайкалья задобрил зашедшую в село рысь, накормив ее сосисками

Животное не боялось человека и спокойно реагировало на видеосъемку.

В Забайкальском крае житель села Улёты буквально подружился с дикой рысью. Объявилось дикое животное рядом с одним из частных домов. Тогда его житель и решил прикормить дикую кошку. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Мужчина накормил рысь сосисками, а затем и налил чашку молока. Дикая кошка не проявляла ни капли агрессии. Она спокойно реагировала на видеосъемку и не боялась подпустить к себе своего кормильца.

Откуда именно пришла рысь, на данный момент неизвестно.

Напомним, под Новосибирском граждан напугала голодная лиса.