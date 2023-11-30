Жители Новосибирска получают до 200 тысяч рублей за травмы на гололеде

В ноябре в Новосибирске участились травмы среди жителей из-за скользких тротуаров и дорог. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Местные травмпункты зарегистрировали рост обращений людей с вывихами, ушибами и переломами из-за падений во дворах, на тротуарах, остановках и прилегающих к магазинам территориях.

Большинство пострадавших не собираются обращаться в суд. Они считают,что муниципалитет и службы коммунального обслуживания могут перекинуть все на непредвиденные зимние условия.

Адвокаты говорят, что судебные решения в случае травм из-за гололеда часто выносятся в пользу пострадавших.

Юристы отмечают, что предупреждающие таблички по типу «Осторожно скользко!» не освобождают организации от ответственности. В большинстве случаев, пострадавшие имеют право на компенсацию утраченного дохода на лечение. Обычно в Новосибирске выплачивают от 50 до 200 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Академгородок из Новосибирска признан одним из самых узнаваемых научных центров.