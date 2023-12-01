«40 тысяч перевёл»: бывшая жена объявленного в розыск должника из Новосибирска рассказала, почему он заплатил

На этой неделе в УФССП России по Новосибирской области рассказали, что алиментщик-бизнесмен с миллионным долгом Сергей Аладьев выплатил долг из-за огласки. Однако его бывшая супруга считает, что он просто испугался ареста.

В начале октября Сиб.фм рассказывал, как 41-летнего Сергея Аладьева сотрудники УФССП России по Новосибирской области объявили в розыск. Дело в том, что бизнесмен задолжал своему 9-летнему сыну 1 миллион 62 тысячи рублей. При этом его бывшая супруга Ирина* утверждала, что такой долг Сергей накопил с первого дня рождения сына.

«Мы разошлись, когда ребёнку было 5 месяцев. Сначала он платил – не так, как нужно по закону, но перечисления какие-то были, — рассказывала Сиб.фм Ирина.

– Мы ещё дом вместе строили, но как только я уехала, там сразу привезли другие вещи. Меня ещё кинули на 1,5 миллиона, когда я уехала из дома. Дом оформили не на него. Я вообще «хорошо» сходила замуж».

Сергей Аладьев тут же завёл новую семью, а старшему сыну выплачивал по «пять железных рублей». Ирине пришлось обивать пороги разных отделов УФССП, пока, наконец, приставы не предприняли попытку взыскать с бизнесмена хоть что-то из положенного миллиона.

«Он живёт дома. Просто у него дом в камерах, он выслеживает, когда приезжают приставы, и уезжает от них. Они приехали на одной машине. Я уже потом им подсказала: "Ребята, там два выезда, надо две машины брать". Они остановили его жену – жена сказала, что его нет. А потом была замечена машина, как они передвигались с женой и ребёнком», — раскрыла тайну Ирина.

В начале октября фотография Сергея Аладьева облетела все новосибирские СМИ: мужчину официально объявили в федеральный розыск.

На этой неделе в УФССП России по Новосибирской области заявили, что беглец перестал скрываться, и даже сам явился в районный отдел.

«Мужчина сказал, что ему стало стыдно и его стали узнавать на улице. На приеме судебный пристав предупредила об административной, уголовной ответственности, в случае уклонения от уплаты алиментов, — сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

- Мужчине выдали постановление об удержании денежных средств с его заработной платы. Бухгалтер из организации сообщила о том, что скоро будет отчисление. Кроме того мужчина сразу сделал два платежа в 42 тысячи рублей, которые перечислили ребенку».

Впрочем, бывшая супруга развеяла в разговоре с корреспондентом Сиб.фм мифы о том, что Сергей Аладьев раскаялся. Да и явление его публике она объясняет совсем другими обстоятельствами.

«Он заплатил 39 или 40 тысяч, и всё. И то, только потому, что близится суд, чтобы его не прикрыли, видимо. По статье 5.35 (КоАП – прим. ред.) могут и на 15 суток прикрыть. Типа опять заплатил копеечку, — считает Ирина. – Ну, вроде как, устроился, на 2 часа работы. Пока какой-то эффект есть, а что дальше будет – неизвестно».

Сиб.фм будет и дальше следить за развитием этой истории, пока Сергей Аладьев по прежнему должен 9-летнему сыну порядка 1 миллиона рублей.

*Имя бывшей супруги изменено по её просьбе