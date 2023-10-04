«Платил по 5 рублей»: в Новосибирске алиментщика-бизнесмена не могут найти в его же доме

В конце прошлой недели пресс-служба УФССП России по Новосибирской области объявила в розыск 41-летнего Сергея Аладьева из-за миллионного долга по алиментам 9-летнему сыну – бывшая супруга бизнесмена рассказала Сиб.фм, где он на самом деле прячется.

Информацию о том, что 41-летний Сергей Аладьев объявлен в розыск УФССП России по Новосибирской области, появилась в прошлую пятницу, 29 сентября. Согласно данным судебных приставов, мужчина задолжал своему 9-летнему сыну 1 миллион 62 тысячи рублей. Однако представители ведомства так и не нашли зарегистрированного на Аладьева имущества или банковских карт, поэтому и объявили его в федеральный розыск.

Между тем, бывшая супруга Аладьева Ирина* рассказала Сиб.фм, что Сергей совсем не бедствует, а уходит от приставов через чёрный ход.

«Мы разошлись, когда ребёнку было 5 месяцев. Сначала он платил – не так, как нужно по закону, но перечисления какие-то были, — говорит Ирина. – Мы ещё дом вместе строили, но как только я уехала, там сразу привезли другие вещи. Меня ещё кинули на 1,5 миллиона, когда я уехала из дома. Дом оформили не на него. Я вообще «хорошо» сходила замуж».

Ирина говорит, что первое время бывший муж появлялся, но параллельно тут же начал строить свою жизнь. Мальчику, который появился в новом браке, всего лишь на год меньше, чем сыну Ирины.

«Старший сын примерно такого же возраста, как мой. А младшему сейчас года 2,5-3. Дом переоформили на сына. Оформили дарственную, так, чтобы не подкопаться»,

- продолжает Ирина.

Железные пять рублей

Последние семь лет Сергей старшему сыну выплачивал сущие копейки – буквально по пять рублей, вспоминает бывшая супруга. Но и ради такого эффекта Ирине пришлось около трёх лет обивать пороги различных отделов УФССП.

«Сначала областные, потом ленинские, так как он в Ленинском районе прописан. Раза четыре меня туда-сюда отправляли, потом я уже психанула, когда забеременела вторым ребёнком, — вспоминает свои мытарства бывшая супруга Сергея. – Изначально я не была против общения с сыном. Сначала он приезжал раз в неделю. Во время одной из прогулок мой сын сказал: «папа, ты знаешь, у меня новый папа появился». Он сам стал моего мужчину папой называть. Сергей на это обиделся».

Тогда сыну Ирины было чуть больше трёх лет, и с тех пор женщина почти ничего не может получить от бывшего мужа на содержание ребёнка.

«Мы его лишили родительских прав. Я ему говорю: "Тебе ребёнок всё равно не нужен, откажись". Он говорит: "Ты мне прости все долги, я откажусь". Я ему ответила: "Ты, что ребёнка за 5 рублей продаешь?" — говорит Ирина.

– До абсурда доходило: прямо реально, по пять рублей железных перечислял...»

Между тем, согласно данным бизнес-ресурсов, Сергей Аладьев — предприниматель. Ссли одним из видов бизнеса – ресторанным – он сейчас не занимается, то учреждённая им торговая фирма действует. Ирина считает, что тот факт, что деньги у её бывшего супруга есть, видно невооружённым глазом.

«Отдыхать ездим, на Камри ездим, пиво пить, по выходным – точно мы любим. Разве это бедный человек? Просто у него нет официальных доходов», — настаивает Ирина.

С парадного не поймали

Ирина рассказала об облавах на Сергея: женщина говорит, что когда судебные приставы приходят к Аладьевым, он просто уезжает с чёрного хода.

«Он живёт дома. Просто у него дом в камерах, он выслеживает, когда приезжают приставы, и уезжает от них. Они приехали на одной машине. Я уже потом им подсказала: "Ребята, там два выезда, надо две машины брать". Они остановили его жену – жена сказала, что его нет. А потом была замечена машина, как они передвигались с женой и ребёнком»,

- с сожалением заключила Ирина.

После того, как Сергея Аладьева объявили в розыск и показали на страницах всех новосибирских СМИ, он написал бывшей супруге: «Цирк», и вновь пропал с «радаров». На вопрос корреспондента Сиб.фм должник не ответил.

Напомним, месяц назад Сиб.фм рассказывал, как житель Бийска бросил бывшую супругу с больной дочкой в Новосибирске, задолжав ребёнку более 600 тысяч рублей.

*Имя бывшей супруги изменено по её просьбе