Актриса из Новосибирска стала заслуженной артисткой России по указу президента

На данный момент женщина участвует в 13 различных спектаклях.

Новосибирскую актрису Веру Червоткину признали заслуженной артисткой России по указу президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве культуры Новосибирской области.

Актриса работает в областном театре кукол более 40 лет. Он исполнила роли Чебурашки и Бабы Яги.

В 1980 году Вера Червоткина закончила учебу в Новосибирском театральном училище. В 2006 году Вера получила диплом Алтайской государственной академии культуры и искусства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Москвы раскупили первые места в оперный театр Новосибирска на «Щелкунчика».