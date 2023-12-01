Число безработных в Новосибирской области за 2023 год сократилось на 32%

На 32% сократилось число безработных в НСО.

В правительстве региона со ссылкой на начальника управления занятости населения регионального Минтруда Ольгу Лаврову сообщили о том, что на территории Новосибирской области в 2023 году число безработных снизилось на 32%.

По её словам, сейчас на учёте в центрах занятости стоит 9,2 тысячи человек — ранее было 13,5 тысячи.

Также в Министерстве труда подчеркнули, что безработные имеют право получить дополнительное образование за счёт бюджета региона.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии в августе.