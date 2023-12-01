Депутаты Новосибирска высказались об опасных дорогах в области

В Новосибирске депутаты обсудили ситуацию на дорогах.

Рабочая группа комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике обсудила ход работ по устранению мест концентрации ДТП на дорогах Новосибирска и вопрос обеспечения безопасности движения с участием средств индивидуальной мобильности.

Председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко отметил, что за десять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 26%, количество погибших – на 19%, пострадавших – на 22%, количество ДТП с детьми – на 31%. Валерий Ильенко был возмущён такой статистике и предложил применить определённые меры для решения проблемы.

В ходе заседания рабочей группы её участники также обсудили пути обеспечения безопасности движения с участием средств индивидуальной мобильности в Новосибирске.

Напомним, что депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в I чтении бюджет на 2024 год.