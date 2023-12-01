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общество

Дмитрий Медведев поддержал досрочный выход на пенсию физруков в детских садах

Фото: скриншот из видео

С такой просьбой к нему обратилась сотрудница одного из дошкольных учреждений Новосибирска.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для инструкторов по физической культуре в детских садах.

С инициативой обратилась инструктор по физкультуре из Новосибирска Оксана Бекетова, работающая в дошкольном учреждении более 14 лет. Несмотря на долгий стаж, она столкнулась с тем, что ее должность не приравнивается к педагогической. Это мешает ей выйти на пенсию.

В ходе встречи с Медведевым, Бекетова подчеркнула, что инструкторы по физкультуре также являются участниками образовательного процесса наравне с воспитателями. Она попросила поддержки в решении данной проблемы.

В ответ на это Медведев заявил, что не видит существенной разницы между воспитателями и инструкторами по физкультуре в педагогической сфере. Он отметил, что есть постановление, принятое в начале 2000-х, о досрочном выходе на пенсию. Он предложил дополнить это постановление для решения возникшей проблемы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что зампред Совбеза Медведев в Новосибирске провел онлайн-прием граждан.

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Игорь Кириченко
Журналист

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