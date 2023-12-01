Зампред Совбеза Медведев в Новосибирске провел онлайн-прием граждан

Он предложил при реализации проекта «Моя карьера с Единой Россией» особое внимание уделять трудоустройству участников СВО.

Председатель «Единой России» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел онлайн-прием граждан в Новосибирске. Во время встречи он сообщил о проведении совещания с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками Вооруженных сил.

Медведев поддержал инициативу «Моя карьера с Единой Россией». Он подчеркнул, что важно трудоустроить участников СВО. Он заверил, что партия будет тщательно отслеживать события в сфере трудоустройства военнослужащих.

Также председатель предложил создать отдельный раздел на портале «Я в России» для поддержки волонтерских проектов в новых регионах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск приехал зампред Совбеза РФ Медведев.