В Новосибирск приехал зампред Совбеза РФ Медведев

Он проинспектирует предприятия оборонно-промышленного комплекса.
В Новосибирск прибыл первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
По информации издания Infopro54, он проведет инспекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Источник в региональном правительстве подтвердил эту информацию.
На данный момент неизвестно, какие именно заводы посетит Дмитрий Медведев в ходе инспекции. Ожидается, что он покинет Новосибирск в тот же день.
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