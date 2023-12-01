В Новосибирск приехал зампред Совбеза РФ Медведев

Он проинспектирует предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В Новосибирск прибыл первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По информации издания Infopro54, он проведет инспекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Источник в региональном правительстве подтвердил эту информацию.

На данный момент неизвестно, какие именно заводы посетит Дмитрий Медведев в ходе инспекции. Ожидается, что он покинет Новосибирск в тот же день.

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