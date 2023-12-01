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общество

Путин заявил, что развитие медицины является одним из главных приоритетов России

Фото: Kremlin.ru

Президент подчеркнул, что с помощью системы амбулаторной онкологической помощи многим больным в регионах страны могут оказать необходимую медицинскую помощь прямо на местах.

В обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение» президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул приоритетность развития медицины в стране.

Он отметил, что система амбулаторной онкологической помощи становится эффективным инструментом предоставления медицинской помощи пациентам в регионах.

Президент отметил, что в течение последних нескольких лет в России открыли почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки больниц и хирургических корпусов, оснащенных современным медицинским оборудованием. Важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры стала закупка более 14 тысяч автомобилей для врачей поликлиник.

Путин подчеркнул, что российская медицина сталкивается с новыми вызовами. Он поручил уделить особое внимание решению проблем с кадрами, а также повышению уровня и качества образования будущих медицинских специалистов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин жестко ответил Волошу после критики спецоперации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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