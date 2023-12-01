Эксперты обеспокоены подорожанием дров более чем на 130%

В среднем по стране стоимость дров выросла на 16%, но некоторые регионы значимо отличились.

В России средняя стоимость дров выросла на 16% — с 1800 до 2100 рублей. Однако в Челябинской области, Марий Эл и Приморском крае такой вид топлива подорожал сразу более чем на 130%. Об этом сообщает RTVI.

Согласно данным Росстата, цены на дрова за год выросли в 50 российских регионах. Среди рекордсменов по росту стоимости, кроме указанных выше регионов, — Карачаево-Черкессия (71%), Сахалинская область (41%), Башкирия (37%), Тамбовская (35%), Иркутская (28%), Смоленская (27%) и Кемеровская (26%) области.

А снизились цены на дрова всего в восьми российских регионах.. Среди них — Татарстан (-2%), Вологодская область (-3%), Хабаровский край (-6%), Костромская область (-7%), Красноярский край (-12%), Алтайский край(-13%), Воронежская область (-15%) и ХМАО (-20%).

Напомним, за 10 лет бензин в Новосибирске подорожал в два раза.