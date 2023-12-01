Гендиректор Большого театра Урин заявил об уходе с поста

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин объявил о своем уходе с поста.

«Я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал он.

Ранее появилась информация о возможном назначении дирижера и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева на вакантную должность в Большом театре. Однако сам Гергиев отметил, что он до сих пор возглавляет Мариинский театр и не комментирует слухи о предполагаемой новой должности. Владимир Урин руководил Большим театром с 2013 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском художественном музее открылась уникальная выставка художественного серебра из коллекции Исторического музея.