Итальянский певец Пупо расцеловал поклонниц во время концерта в Новосибирске

Исполнитель обратил внимание, что европейцу сейчас приехать в Россию непросто.

1 декабря итальянский певец 80-х годов Пупо выступил перед полным залом в новосибирском ДК Железнодорожников. Артист не только исполнил свои любимые хиты, но также пообщался со зрителями через переводчика. Он поблагодарил поклонниц, вручивших ему цветы, расцеловав их. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Певец впервые посетил Новосибирск. Пупо восхитился городом. Он также назвал Обь — великой. Певец удивился короткому названию реки, несмотря на ее значительную длину.

Артист порадовал зрителей хитами «Шоколадное мороженое», «Для нас» и «Привет».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском художественном музее открылась уникальная выставка художественного серебра из коллекции Исторического музея.