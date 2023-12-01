Итальянский певец Пупо выступил в Новосибирске - фоторепортаж

Пупо регулярно бывает в России с начала 80-х.

1 декабря в Новосибирске прошел концерт итальянской эстрадной легенды 80-х годов Пупо. Мероприятие прошло в зале ДК Железнодорожников. Концерт собрал полный зал поклонников артиста.

Певец весь вечер радовал своих поклонников яркими выступлениями. Пупо не только исполнил свои хиты, но также признался в любви к своим поклонникам на русском языке. Зал оценил не только виртуозное исполнение песен, но и искренность артиста.

Пупо регулярно посещает Россию с начала 80-х годов. На этот раз он впервые добрался до Новосибирска, после многих выступлений в Москве.

«МК в Новосибирске» опубликовали фотографии с концерта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что итальянский певец Пупо расцеловал поклонниц во время концерта в Новосибирске.