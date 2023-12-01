Комбат «Веги» из Новосибирска Панфёров сообщил о главных ошибках СВО

Об ошибках в зоне специальной военной операции рассказал командир батальона «Вега».

В интервью с издательством «МК в Новосибирске» командир батальона «Вега» Андрей Панфёров сообщил о том, что в начале специальной военной операции было совершено множество ошибок — сейчас устраняются последствия.

Во время специальной военной операции обнаружили нехватку воинских специальностей, офицеров, также были сложности с обучением контрбатарейной борьбы — наблюдали отставание в тактике.

По словам комбата, вопрос частичной мобилизации тоже оказался недостаточно проработан, поэтому для того, чтобы окончательно разрешить все нюансы, нужно подключить помощь властей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панфёров, комбат добровольческого отряда «Вега», высказался относительно мобилизации в России.