Медведев заявил, что с января на службу в ВС РФ в интересах СВО принято 452 тысячи человек

Более 30 тысяч человек были направлены на передовую из Чечни.

С января 2023 года более 452 тысяч россиян приступили к военной службе в интересах специальной военной операции (СВО) в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками. Он также отметил, что активно приходят на службу по контракту жители Севастополя, Москвы и Чечни.

По словам Медведева, в Севастополе условия работы сложные. Однако большое количество жителей заключило контракты. Он также сообщил, что более 30 тысяч человек из Чечни направили на передовую.

Медведев отметил, что Москва успешно управляет процессом доукомплектования вооруженных сил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дмитрий Медведев поддержал досрочный выход на пенсию физруков в детских садах.