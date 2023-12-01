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общество

Мошенники придумали новую уловку для россиян в сервисах частных предложений

Freepik, authors: nevodka

Теперь аферисты представляются мастерами по ремонту.

В России мошенники пополнили свой список схем для обмана. Теперь аферисты прибегнули к использованию сервисов частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи». Об этом сообщают «Известия».

Для массового обмана граждан они предлагают приобрести те или иные материалы заранее, затем просят перевести оплату за них на карту и исчезают. Недобросовестные частные мастера и раньше обманывали доверчивых россиян. Но теперь это вышло на так называемый новый уровень.

С развитием интернет-платформ и мессенджеров мошенники нашли новые сценарии выманивания денег, сообщили в сервисе аналитики и оценки цифровых угроз ETHIC компании Infosecurity a Softline company.

Напомним, мошенники научились иначе красть аккаунты на «Госуслугах».

#обман #мошенничество
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Дарья Бочкун
журналист

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