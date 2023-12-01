На 9 часов задержали рейс из Улан-Удэ в Новосибирск из-за сильного снегопада

Пассажиры рейса 5254 не могут добраться до Новосибирска уже более 9 часов.

В Telegram-канале “ACT-54” сообщили о том, что на 9 часов задерживается вылет рейса 5254 из Улан-Удэ в Новосибирск. С 4 утра пассажиры сидят внутри самолёта и ждут вылет.

“К нам вышел капитан авиасудна и стал успокаивать пассажиров”, — прокомментировали в посте канала.

Как выяснилось позже, причиной задержки стал сильный снегопад. Всё утро сотрудники убирали наледь с борта шваброй.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в аэропорту Новосибирска произошла серьезная задержка багажа пассажиров.