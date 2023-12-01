Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в детском саду Новосибирска

Тревога оказалась ложной.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” опубликовали запись о том, что вчера днём, 30 ноября, неизвестные люди сообщили о наличии взрывного устройства в детском саду №59 по адресу Ельцовская, 206 Новосибирска. Детей эвакуировали в соседнее дошкольное учреждение.

Позже подписчик группы сообщил, что кинологи ничего не обнаружили в здании садика, поэтому сейчас он продолжает свою работу в обычном режиме.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мамы подрались в детском саду из-за новостей про мигрантов. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.