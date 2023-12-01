«Нет личной жизни»: жительница Новосибирска с ВИЧ-инфекцией рассказала об отношениях с мужчинами

1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. С этой болезнью в Новосибирске живут уже порядка 10 тысяч человек. Количество новых заражений в 2023 году снизился – психологи ведут работу с ВИЧ-позитивными пациентами, чтобы они не представляли опасности для половых партнёров. Наша героиня Светлана рассказала, что является «нулевым пациентом», но подпускать к себе мужчин теперь боится.

Светлана не может назвать точную дату своего заражения ВИЧ – знает лишь, что это произошло после 2015 года, когда её бывший сожитель Михаил вернулся из мест лишения свободы.

«Мы стали вместе жить. Однако потом расстались. Через некоторое время меня начало ломать, буквально выворачивать, я бы сказала. А он все это время смотрел, как я мучаюсь",

– рассказывает Светлана.

Ещё два года Светлана не могла понять, что с ней происходит: её ломало и выворачивало. Потом ещё два года женщина добавилась возбуждения уголовного дела по экзотической статье «Заражение ВИЧ». Она говорит, что в полиции ей откровенно смеялись в лицо на пороге её 50-летия.

В конце 2020-го под нажимом общественности уголовное дело всё-таки возбудили по части 2 статьи 122 УК РФ. Летом 2021 года в Заельцовском районном суде стартовал процесс.

Уголовное дело рассматривали почти год. Виновник в бедах Светланы, то не являлся в суд, то требовал новых свидетелей, утверждая, что предупреждал бывшую возлюбленную о своём диагнозе.

«Он оттягивал время. В суде заявлял о допросе новых свидетелей, требовал запросить справки. Возможно, надеялся, что пройдёт срок давности. Всё зависит от того, что считается отправной точкой: срок его освобождения и первый половой акт или заражение ВИЧ, а это 2017-18 года, тогда срок давности заканчивается в 2023 году», — рассказывала о ходе процесса Светлана.

В итоге, Михаила признали виновным и отправили в колонию на 3,5 года, также мужчина должен выплатить Светлане 3 миллиона, но пока он перевёл только 1,5 тысячи рублей.

«Если честно, жить с нашим статусом тяжело: ко мне и на работе стали по-другому относиться. В глаза никто ничего не говорит, но за глаза шепчутся, — признаётся Светлана.

– Я научилась с этим жить. Малейшие волнения с этим заболеванием сразу сказываются. И я всё худей и худей. И возраст даёт о себе знать – в совокупности ничего хорошего».

Женщина говорит, что сначала было отчаяние, но с годами мировоззрение меняется – например, наступает понимание, что жизнь стала короче на 10 лет.

«Я — «нулевой пациент», это значит, что я принимаю терапию, и у меня нагрузки нет, и человек не сможет от меня заразиться, если что. Вирус заблокирован, — продолжает собеседница. – С личной жизнью не сложилось. Ты же не будешь об этом говорить каждому встречному. Нет личной жизни. Уже и цели такой нет, и у меня страх, я уже боюсь всех и вся. Недоверие, и мне уже просто страшно».

Сейчас Светлана посвящает себя полностью детям и внукам, которые сейчас учатся в начальной школе. Женщина переживает не за себя, а за сына.

«Если бы он меня предупредил, я бы с ним сразу разошлась. Я жалостливый человек, и считаю, что мы в ответе за того, кого приручили. Мне всегда было его жалко: он родителям был не нужен. У меня любви к нему не было, но он мне был не посторонний человек столько лет, — констатирует Светлана.

– Если бы он мне об этом сказал, я бы с ним жить не стала. Общаться бы, может, и общались, но семьёй жить не стала бы».

На суде Михаил заявил, что Светлана пошла в суд, чтобы отомстить ему за измену с другой девушкой. Процесс очень подкосил жизнь женщины – она говорит, что с годами стала болеть гораздо больше.