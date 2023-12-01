Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с защитником Зиятом Пайгиным

Воспитанник СДЮШ казанского «Ак Барса», в 2015 году был выбран под 209-м номером на драфте НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил заклчил контракт с 28-летним защитником Зиятом Пайгиным до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне КХЛ Пайгин провел 20 матчей за «Авангард», в которых набрал 1 (0+1) очко. Всего защитник в лиге сыграл 386 матчей и набрал 103 (35+68) очка в составе «Ак Барс», «Сочи», «Локомотив», «Нефтехимик», «Торпедо» и «Авангард».

Пайгин является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной России. Дебют во взрослой сборной России состоялся в феврале 2016 года на Евротуре.

В составе «Сибири» защитник будет выступать под номером 75.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» в овертайме в матче КХЛ.