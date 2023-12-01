В Новосибирске ХК "Сибирь" проиграл "Адмиралу" в овертайме в матче КХЛ

Новосибирская хоккейная команда проиграла Владивостоку.

В Новосибирске, в четверг, хоккейный клуб "Сибирь" в овертайме одержал поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась счётом 2:3 в пользу противников.

Сейчас хоккейный клуб "Сибирь" остался на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — у команды 40 очков.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что вечером в Новосибирске состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной командой «Сибирь» и гостями из Череповца «Северсталь». Гости победили со счетом 2:1.