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спорт

В Новосибирске ХК "Сибирь" проиграл "Адмиралу" в овертайме в матче КХЛ

Фото: социальные сети

Новосибирская хоккейная команда проиграла Владивостоку.

В Новосибирске, в четверг, хоккейный клуб "Сибирь" в овертайме одержал поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась счётом 2:3 в пользу противников.

Сейчас хоккейный клуб "Сибирь" остался на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — у команды 40 очков.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что вечером в Новосибирске состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной командой «Сибирь» и гостями из Череповца «Северсталь». Гости победили со счетом 2:1.

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Валерия Митрохина
Журналист

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