Новосибирский депутат Антонов прокомментировал признание ЛГБТ* экстремистской организацией

Ростислав Антонов, депутат Горсовета в Новосибирске, прокомментировал признание ЛГБТ* экстремистской организацией

В своем телеграм-канале депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал недавнее признание ЛГБТ* экстремистской организацией.

По его мнению, решение внести в список экстремистских организаций ЛГБТ* верное, поскольку, как пишет Антонов, через 20 лет детям в нашей стране меняли бы пол. В детские сады ходили трансгендеры, а в женских уборных собирались бы мужчины, которые внезапно осознали «свою «бабскую» сущность».

Также Ростислав написал, что пропаганда ЛГБТ* давно действовала на территории России: вначале в виде игры, а потом вполне серьезно. При этом люди относящие себя к этому движению «изображали из себя жертв и страдальцев».

«Если за что и будут гореть в аду все эти ЛГБТ*-деятели, так это за то, что последовательно занимались формированием сознания детей. Вся эта мерзость пусть останется вне наших границ. А женщины наши, пусть остаются Женщинами, а мужчины — Мужчинами. Ну а дети пусть думают о покорении космоса, а не о «гендерном многообразии», — написал депутат.

Напомним, что вчера ЛГБТ* в России признали экстремистской организацией.