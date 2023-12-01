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общество

Новосибирский метрополитен признан самым чистым в России

Фото: freepik

Одним из самых чистых метрополитенов России было признано метро Новосибирска.

Эксперты Международной ассоциации «Метро» сравнили санитарное состояние отечественного метрополитена, в результате чего, Новосибирский метрополитен оказался одним из самых чистых 7 российских метро.

Оценивали метрополитены по определённым критериями, в них вошли: чистота, дезинфекция, наличие профессионального клинингового оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по данным исследования, опубликованным Финансовым университетом при Правительстве РФ, указано, Новосибирск оказался на 12-м месте из 50 с индексом качества жизни 71,4.

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Валерия Митрохина
Журналист

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