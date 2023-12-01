С 4 по 8 января в Новосибирске пройдет фестиваль снежных баб

Фестиваль снежных баб пройдет в Новосибирске в январе

Фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб» пройдет в Новосибирском парке «Арена» с 4 по 8 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя городской дирекции творческих программ Ирину Саркисян.

По ее словам, для изготовления скульптур приедут профессиональные резчики.

Конкурс среди горожан пройдет 5 и 6 января. Для участия приглашаются взрослые и детские команды.

Итоги конкурса подведут 8 января.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать символом Нового года в городе снежную бабу.