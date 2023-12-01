Самолёт «ИрАэро» не смог вылететь из Новосибирска из-за неисправности

Самолёт, выполнявший рейс Новосибирск – Талакан вернулся в аэропорт.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сегодня, 1 декабря, около 8 часов утра воздушное судно авиакомпании «ИрАэро» выполняло регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан.

Но в связи с технической неисправностью самолёт вернулся в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина.

Сейчас борт отстранён от эксплуатации – 89 пассажиров направлены в пункт назначения на резервном судне.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на 9 часов задержали рейс из Улан-Удэ в Новосибирск из-за сильного снегопада.