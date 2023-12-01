Шойгу сообщил, что ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек

На селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России министр обороны Сергей Шойгу представил данные о потерях украинских войск в ходе контрнаступления.

По словам главы оборонного ведомства, противник потерял более 125 тысяч человек за последние шесть месяцев.

Шойгу также сообщил, что за тот же период Вооруженные силы Украины утратили 16 тысяч единиц различного вооружения. Министр подчеркнул, что ситуация на поле боя не изменилась, а лишь привела к увеличению потерь в подразделениях ВСУ.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что после эффективного и мощного огневого поражения со стороны российских войск боевые возможности ВСУ заметно снизились.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Кадыров сделал заявление о скором завершении СВО.