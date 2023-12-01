Синоптик Вильфанд предупредил новосибирцев о тёплом и снежном декабре

Жителей нескольких российских регионов — в том числе Новосибирской области — ожидает избыточное количество осадков в декабре.

Гидрометцентр прогнозирует снежный декабрь в нескольких регионах России. По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, избыток осадков ожидается в 26 регионах страны — в их число входит Новосибирская область. Похожая ситуация ожидается в соседних сибирских областях — Кемеровской, Томской, Омской, Алтайском, Красноярском краях, а также в Тыве и Хакасии.

Вильфанд также отметил, что в декабре ожидается ниже нормы среднемесячная температура воздуха в шести регионах страны. Холодная погода ожидается в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Вологодской областях. Московская область также будет на грани — температура ожидается около или ниже нормы, сообщил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

С другой стороны, в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа прогнозируется теплее обычного декабря.

Однако в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, на Чукотке, а также в северной части Якутии и на севере Хабаровского края ожидается дефицит осадков.

Напомним, на 9 часов задержали рейс из Улан-Удэ в Новосибирск из-за сильного снегопада.