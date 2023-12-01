«Следующую песню не вытащу»: Кинчев с температурой 39 выступил с «Алисой» в Барнауле

Солист рок-группы «Алиса» выступил в Барнауле, несмотря на болезнь — концерт в Новосибирске пришлось отменить по той же причине.

Рок-группа «Алиса» провела концерт 28 ноября в Барнауле, несмотря на болезнь фронтмена Константина Кинчева. Фанаты опубликовали в соцсетях видео с выступления, на котором солист заявляет зрителям о плохом самочувствии.

Ранее Сиб.фм писал, что 30 ноября, в Новосибирске отменили выступление рок-группы «Алиса».

Оно должно было состояться вечером на «Локомотив-Арене». Информация об отмене появилась за несколько часов до начала мероприятия. В Telegram-канале группы сообщили, что концерт переносится на 10 февраля следующего года из-за болезни лидера коллектива Константина Кинчева.

Все купленные билеты можно вернуть, уточнили организаторы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская актриса Червоткина получила звание заслуженной артистки России.