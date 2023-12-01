Стало известно, до какого времени будет работать метро в Новосибирске 1 января

На каждом общественном пространстве установят бесплатные туалеты.

В новогоднюю ночь, 1 января, метрополитен Новосибирска будет работать до 3:00. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на пресс-конференции.

«Мы договорились с метрополитеном, чтобы все смогли разъехаться, если люди планируют принять участие в праздничной активности в Театральном сквере», — сообщила вице-мэр.

Также Терешкова отметила, что в преддверии Нового года планируют организовать массовые мероприятия во всех парках и скверах города. На этих площадках установят новогодние елки, а также будут рабоать большие и маленькие бесплатные горки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, где прогремит новогодний фейерверк в Новосибирске.