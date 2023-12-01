Стало известно, где прогремит новогодний фейерверк в Новосибирске

Вечером 31 декабря в 00:00 над Театральным сквером на площади Ленина в Новосибирске будет небольшой праздничный фейерверк. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС.

Она отметила, что Театральный сквер станет центральной праздничной площадкой для жителей, которые собираются встречать Новый год не дома.

В прошлом году традиционный новогодний фейерверк отменили из-за частичной мобилизации. Тогда власти объявили о своем усиленном внимании к созданию праздничной атмосферы для детей, родители которых участвующих в специальной военной операции (СВО).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в январе 2024 года пройдёт шествие елочных игрушек.