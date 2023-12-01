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общество

Стало известно, какая будет погода в Новосибирске на выходных

Фото: Pexels.com

Яндекс Погода показала прогноз погоды для Новосибирска на выходные 2-3 декабря.

2 декабря в Новосибирске ожидается небольшой снег при температуре -5 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с утром и 3 м/с вечером.

В воскресенье, 3 декабря, также прогнозируют небольшой снег. Утром температура воздуха достигнет -4 градусов, днем будет -2, а вечером поднимется до -1.

По данным Яндекс Погоды, в выходные самая теплая погода среди российских городов-миллионников будет в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи, где температура воздуха будет до +14...+18 градусов. Самая холодная погода будет в Екатеринбурге, Казани и Перми — от -8 до -5 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 6 декабря ожидается -33 градуса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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