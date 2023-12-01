В Новосибирской области 6 декабря ожидается -33 градуса

В ближайшие дни жителей Новосибирска и области ожидает похолодание.

Завтра, 2 декабря, ночью температура воздуха будет от -4 до -6 градусов. , Днем от -2 до -4. Возможен небольшой снег с ветром 4-9 м/с.

3 декабря ночью будет -4...-6 градусов, а также небольшой снег. Днем от 0 до +2°C, мокрый снег и дождь. Местами возможны метель и гололед.

4 декабря ночью ожидается мокрый снег. Днем осадки потепенно прекратятся. Температура ночью и утром будет от -5 до -7 градусов. К вечеру начнется резкое похолодание до -14 градусов.

5 декабря ожидается мороз без осадков. Ночью будет от -16 до -21 градусов. По северу области ожидается до -28 градусов.

После 6 декабря в регионе будут морозы. Температура будет до -23...-28 градусов, при прояснениях даже до -33.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда в Новосибирске установится снежный покров.