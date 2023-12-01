Стало известно, когда в Новосибирске установится снежный покров

Небольшой снегопад обещают 3 декабря.
В Новосибирске ожидаются снегопады 4 и 6 декабря. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на отдел метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС.
По словам начальника отдела Натальи Кичановой, после осадков снег перестанет таять из-за прихода холодного фронта.
«После этого уже придёт холодный фронт, поэтому таять снег перестанет. А в эти дни осадки принесут два циклона», — рассказала Кичанова.
Также 3 декабря прогнозируют небольшой снегопад.
Ранее Сиб.фм сообщал, что с 4 по 8 января в Новосибирске пройдет фестиваль снежных баб.