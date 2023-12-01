сегодня
01 декабря, 17:47
пробки
9/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 88.58 | eur 96.88
сегодня
01 декабря, 17:47
пробки
9/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 88.58 | eur 96.88
сегодня 17:20
общество

Стало известно, когда в Новосибирске установится снежный покров

Фото: Густаво Зырянов

Небольшой снегопад обещают 3 декабря.

В Новосибирске ожидаются снегопады 4 и 6 декабря. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на отдел метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС.

По словам начальника отдела Натальи Кичановой, после осадков снег перестанет таять из-за прихода холодного фронта.

«После этого уже придёт холодный фронт, поэтому таять снег перестанет. А в эти дни осадки принесут два циклона», — рассказала Кичанова.

Также 3 декабря прогнозируют небольшой снегопад.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 4 по 8 января в Новосибирске пройдет фестиваль снежных баб.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в