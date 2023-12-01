Стало известно, почему «Суперджет» вернулся в Толмачёво после взлёта

Аварийная ситуация произошла на борту самолета «ИрАэро» из-за проблем с закрылками и автопилотом.

В ночь на 1 декабря, около 01:58 по московскому времени, на аэродроме Новосибирска (Толмачево) произошла аварийная ситуация с самолетом RRJ-100, принадлежащим авиакомпании «ИрАэро». Сразу после взлета экипаж обнаружил неисправности с закрылками и предкрылками, а также отказ автопилота — в целях безопасности решено было вернуться на аэродром вылета, сказано в сообщении Telegram-канала Aviaincident.

Пилоты приняли решение следовать в зону ожидания, чтобы выработать достаточное количество топлива для возвращения на аэродром. Все это время самолет продолжал находиться в воздухе. В 03:35 по местному времени произошла успешная посадка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет авиакомпании «ИрАэро» выполнял регулярный рейс из Новосибирска в Талакан. Однако из-за технической неисправности он был вынужден вернуться в аэропорт имени А.И. Покрышкина. В настоящее время самолет отстранен от эксплуатации, а 89 пассажиров направлены на резервном самолете в пункт назначения.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России заявили о начале доследственной проверки. Мероприятия также проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.