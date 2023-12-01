Стало известно, сколько дней будет отдыхать Новосибирск в новогодние праздники

Новосибирцы будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

По производственному календарю на 2024 год, новогодние каникулы продлятся 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В эти дни отмечаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января как праздничные новогодние дни, а 7 января будет отмечаться Рождество Христово. Об этом сообщает VN.ru.

30 и 31 декабря 2023 года выпадают на субботу и воскресенье, новогодние каникулы продляться 10 дней – с 30 декабря по 8 января включительно. При этом праздничные дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти выходные перенесут на пятницу, 10 мая и вторник, 31 декабря следующего года.

Каникулы на 2024/25 годы начнутся в воскресенье, 29 декабря, при этом суббота, 28 декабря станет последним рабочим днем 2024 года.

После новогодних праздников первым рабочим днем 2024 года будет вторник, 9 января.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на главпочтамте появился ящик для писем Деду Морозу.