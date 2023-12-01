В Новосибирске на главпочтамте появился ящик для писем Деду Морозу

В прошлом году из Новосибирска Деду Морозу ушло 150 тысяч писем.

1 декабря на улице Советская, 33 в Новосибирске установили ящик для писем Деду Морозу. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

Новогоднюю почту принимают до конца этого года. Юные жители города смогут отправить письма не только в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, но и его собратьям других национальностей, таким как Урал Мороз, Ямал Ири, Тол Бабай, Хел Мучи, Йушто Кугыза, Чысхаан, Паккайне, Кыш Бабай и Сааган Убгэн.

Чтобы получить ответ от Деда Мороза, необходимо указать полный адрес с индексом на конверте. Все сотрудники «Почты России» знают местоположение Деда Мороза.

В прошлом году новосибирцы отправили в Великий Устюг 150 тысяч писем.

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