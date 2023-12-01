У 13 иностранцев в Новосибирской области обнаружили ВИЧ-инфекцию

Вирус иммунодефицита человека обнаружили у 13 иностранцев в Новосибирской области

Как сообщает Дмитрий Капустин, главный специалист по ВИЧ Новосибирского минздрава, за 2023 год в регионе выявили ВИЧ-инфекцию как минимум у 13 граждан других государств. По сравнению с прошлым годом показатель снизился: в 2022 году ВИЧ обнаружили у 22 иностранцев.

По словам специалиста, для того, чтобы иностранцам начать работать необходимо пройти медицинское обследование в рамках миграционной системы. В случае, когда у мигрантов находят ВИЧ, их депортируют.

За последние пять лет в Новосибирской области заболеваемость этим вирусом снизилась, но показатели все еще остаются выше общероссийских.

Напомним, что в Новосибирской области зарегистрировали 472 ребенка с ВИЧ-инфекцией.