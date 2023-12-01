Учёные определили самый полезный способ приготовления кофе

Учёные из Норвежского института общественного здравоохранения и Гетеборгского университета в Швеции провели исследование по приготовлению кофе.

Исследователи проанализировали данные 509 тысяч жителей Норвегии обоих полов в возрасте от 20 до 79 лет — они регулярно отчитывались о своём питании, в частности, о том, сколько кофе пьют и как его варят.

Наблюдения за участниками продолжались на протяжении двадцати лет.

По данным исследования было выявлено то, что привычка пить кофе не является вредной, но всё зависит от способа варки напитка.

Что примечательно, самый низкий уровень смертности был отмечен среди людей, которые пили 1-4 чашки фильтрованного кофе в день.

Учёные отметили, что использование фильтра помогает очистить кофе от субстанций, которые повышают уровень холестерина в крови.

Так, в чашке нефильтрованного кофе концентрация таких веществ примерно в 30 раз выше, чем в чашке фильтрованного напитка.

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