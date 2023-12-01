Учитель физкультуры из Забайкальского края вошла в список лучших педагогов России

Для участия в проекте учитель записала видео-визитку, где подробно раскрыла одну из предложенных ей тем.

В Чите учитель физкультуры Евгения Волкова приняла участие в проекта «Магнит футбола» и вошла в список лучших педагогов России. Для участия ей нужно было записать видео-визитку на одну из предложенных тем: о том, как проект «Футбол в школе» повлиял на учеников или рассказать о своих личных «фишках» в работе. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Проект «Футбол в школе» направлен на приобщение детей к футболу, на массовость, среди учеников, учителей и среди родителей. Когда я разбиралась, какие еще цели преследует проект, я поняла, что нужно включать футбол в раздел школьной программы. Футбол не является обязательным, это вариативная часть, но т.к. мы получили инвентарь, мы были готовы внести такие изменения в наш учебный план», — рассказала учитель.

На данный момент Евгения Волкова стала одним из финалистов конкурса «Магнит футбола» и вошла в число 200 лучших учителей физкультуры. В декабре ожидается финал конкурса в Москве.

Напомним, в школе Новосибирска учитель преподает историю с помощью игрушечных солдатиков.