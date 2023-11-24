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общество

В школе Новосибирска учитель преподает историю с помощью игрушечных солдатиков

Фото: freepik

Педагог новосибирской школы рассказывает ученикам об истории в процессе игры в солдатиков.

В Новосибирске учитель истории из школы № 50 Михаил Бондаренко преподаёт свой предмет, используя фигурки солдатиков, которые он самостоятельно раскрашивает.

По мнению педагога, такой способ намного больше привлекает учеников, которые с удовольствием рассматривают каждую деталь и запоминают исторические события. А некоторые подростки даже записались в кружок и теперь часами изучают историю, чтобы впоследствии правильно раскрасить миниатюру солдатика.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский учитель за полтора месяца пробежал ультрамарафон.

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Валерия Митрохина
Журналист

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