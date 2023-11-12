Учитель из Новосибирска пробежал 2100 км и попал в книгу рекордов

Новосибирский учитель за полтора месяца пробежал ультрамарафон.

Новосибирский учитель истории, 33-летний предприниматель и путешественник Станислав Логинов установил мировой рекорд, пробежав марафон на 2109 километров. На преодоление дистанции у него ушло полтора месяца.Об этом он сообщил во «Вконтакте».

Забег начался 3 июня 2023 в Дагестане в рамках ультратрейл-марафона «Армагеддон» на 1200 километров. Добежав до его конечной точки – Адлера, Логинов решил продолжить маршрут до родного города его матери – Севастополя, куда он добрался 20 июля.

За время марафона Логинов увидел Каспийское, Азовское и Черное моря и пробежал 8 субъектов РФ: Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Краснодарский край от Адлера до Керченского пролива и Крым от Керчи до Севастополя.

Перед началом забега Логинов подал заявку в международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD, и в ходе марафона фиксировал перемещения с помощью GPS-трекеров. В субботу, 11 ноября в Адлере он получил официальный сертификат, подтверждающий установление мирового рекорда.



Напомним, в Новосибирске врачи, учёные и работники культуры получили госнаграды.