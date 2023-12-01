В мэрии Новосибирска рассказали о повышении цен на наземный транспорт

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на пресс-конференции, что вопрос о повышении стоимости проезда в наземном транспорте города остается открытым.

На данный момент тариф в автобусах, трамваях и троллейбусах не будет более 35 рублей.

Градоначальник отметил, что окончательное решение еще не приняли. Однако уже есть обращения со стороны перевозчиков о повышении тарифов. В настоящее время рассматриваются различные варианты.

Локоть сказал, что пока только решили поднять цены в метро до 35 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске акушерам готовы платить до 105 тысяч рублей.