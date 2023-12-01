В Новосибирск привезут и покажут редкую коллекцию серебра времён Ренессанса

Коллекцию серебра привезут в Новосибирск.

В Новосибирске художественный музей открыл выставку серебряных предметов от позднего Ренессанса до модерна.

На выставке будет показано 150 украшений — предметы интерьера и посуды.

Посмотреть на редкие экспозиции можно будет до конца февраля 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Академгородке Новосибирска открылась выставка картин Александра Шамовского. Вход на выставку бесплатный. На мероприятии можно будет увидеть 40 картин, созданных автором за последние семь лет.





